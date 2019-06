Em dia de testes para Fernando Diniz, Flu bate a Portuguesa-RJ em jogo-treino

Com o técnico Fernando Diniz rodando bastante o elenco, o Fluminense fez um jogo-treino contra a Portuguesa-RJ, neste sábado, no CT Pedro Antônio, no Rio de Janeiro, que acabou com o triunfo do time das Laranjeiras por 2 a 1. A atividade foi dividida em dois tempos de 50 minutos e serviu como preparação para o retorno ao Campeonato Brasileiro e à Copa Sul-Americana após pausa para a Copa América.

Os gols da equipe foram marcados por Brenner e Guilherme, que começaram a atividade no banco de reservas e viram o time da Ilha do Governador abrir o placar, já com algumas modificações realizadas por Fernando Diniz. Antes, o treinador pôs em campo uma equipe com a seguinte escalação: Agenor; Igor Julião, Digão, Nino e Caio Henrique; Allan, Daniel e Paulo Henrique Ganso; Yony González, Luciano e João Pedro.

Já o atacante Pedro, que tem proposta do Flamengo, e o lateral-direito Gilberto, ambos em fase de transição para retornar aos treinos após sofrerem lesões, não participaram da atividade no CT, treinando à parte do restante do elenco. O elenco terá folga neste domingo e retoma os treinos na segunda-feira.

O meia Guilherme, que participou dos dois gols tricolores neste sábado, comentou sobre a movimentação. "É bom marcar, dá confiança. Não deixa de ser um jogo. Foi uma equipe que nos mostrou dificuldade. Para nós que tentamos chamar a atenção do treinador e buscar uma posição no time, é importante treinar bem e fazer gol", disse em entrevista ao site oficial do clube.

O Fluminense volta a campo no próximo dia 15 de julho, uma segunda-feira, quando recebe o Ceará, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca ocupa a 16.ª colocação, com oito pontos. Pela Copa Sul-Americana, o time de Fernando Diniz encara o Peñarol, no dia 23 de julho, pelo confronto de ida das oitavas de final do torneio continental, em Montevidéu.