Em dia de três empates, Juventude assume liderança de grupo da Série C

O equilíbrio prevaleceu nos três jogos disputados neste sábado pelo Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Na briga pelas primeiras posições, o Juventude se isolou na liderança, com 20 pontos, mesmo empatando por 1 a 1 com o Paysandu, em Caxias do Sul (RS).

O time gaúcho só igualou o placar do jogo na parte final, com Breno. No primeiro tempo, Nicolas, de cabeça, marcou o gol do Paysandu, que aparece com 18 pontos, em quinto lugar. Perde a quarta posição para o rival Remo, também com 18 pontos, porém, com melhor saldo de gols: 3 a 1.

Na reabertura do Baenão, que estava fechado há cinco anos, o Remo sofreu e contou com uma reação para buscar o empate com o Luverdense, por 2 a 2. O time do Mato Grosso saiu na frente, abrindo 2 a 0 com gols de Anderson Ligeiro e Kauê. O Remo diminuiu aos 31 minutos do segundo tempo com Marcão, de cabeça, e empatou aos 50 minutos com Eduardo Ramos. O Luverdense fica em oitavo lugar, com 11 pontos.

No duelo gaúcho, São José e Ypiranga empataram sem gols. O time de Porto Alegre soma 19 pontos, em terceiro lugar, enquanto o Ypiranga segue fora do G4, com 17 pontos, em sexto. O Volta Redonda, também com 19 pontos, é vice-líder pelo saldo de gols: 6 a 5. Na quinta-feira, o time fluminense venceu por 2 a 0 o Tombense, no interior de Minas Gerais.

A rodada teve na sexta-feira a vitória do Confiança, por 2 a 1, de virada, sobre o ABC, no Frasqueirão, em Natal (RN).

Quatro jogos serão disputados domingo e outro na segunda-feira à noite.

Confira os jogos da 12.ª rodada da Série C:

Quinta-feira

Tombense 0 x 2 Volta Redonda

Sexta-feira

ABC 1 x 2 Confiança

Sábado

Remo 2 x 2 Luverdense-MT

São José-RS 0 x 0 Ypiranga-RS

Juventude 1 x 1 Paysandu

Domingo

16h - Treze-PB x Imperatriz-MA

17h - Sampaio Corrêa x Globo-RN

18h - Santa Cruz x Botafogo-B

19h - Atlético-AC x Boa

Segunda-feira

20h - Ferroviário-CE x Náutico