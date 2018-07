Em dia de tributos à Chape, United vai à semi e Arsenal cai na Copa da Liga

Em mais um dia de homenagens à Chapecoense por todo o mundo, Manchester United e Arsenal tiveram resultados bem diferentes na Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira. O United conseguiu uma convincente vitória por 4 a 1 sobre o West Ham, em casa, e foi às semifinais. Já o Arsenal foi surpreendido pelo Southampton, caiu por 2 a 0 em Londres e acabou eliminado nas quartas.

Em ambas as partidas foi respeitado um minuto de silêncio em tributo aos 71 mortos no acidente do avião que levava a delegação da Chapecoense e profissionais de imprensa para a Colômbia, onde aconteceria a primeira partida da decisão da Copa Sul-Americana nesta quarta. Em Londres, os jogadores seguraram uma faixa com os dizeres "#ForçaChape", enquanto em Manchester as placas de publicidade foram tomadas pelas mensagens "#ForçaChapecoense" e "United with Chapecoense".

Prontamente após o minuto de silêncio, o time de Manchester foi para cima no apito inicial do árbitro e demorou somente um minuto e meio para abrir o placar. Rooney deu boa enfiada para Mkhitaryan, que foi melhor ainda na ajeitada de calcanhar para Ibrahimovic finalizar na saída do goleiro.

O próprio sueco teve duas chances seguidas para ampliar aos seis, mas desta vez Adrián cresceu e levou a melhor em ambas. E quando o Manchester era melhor, o West Ham chegou ao empate aos 34. Payet bateu, De Gea espalmou e Fletcher marcou no rebote.

Assim como no primeiro tempo, o Manchester voltou com tudo após o intervalo e ficou mais uma vez na frente aos dois minutos. Valencia deu de calcanhar para Mkhitaryan, que foi à linha de fundo e rolou para trás, para Martial bater de primeira, no canto direito de Adrián.

Aos 16, saiu o terceiro. Ibrahimovic deu enfiada perfeita para Valencia, que cruzou no meio, onde Martial apareceu sozinho para finalizar. Quando o West Ham tentava a reação nos acréscimos, virou goleada. Ander Herrera fez bela jogada pela esquerda e tocou no meio para Ibrahimovic fuzilar.

SOUTHAMPTON AVANÇA

Em Londres, o Arsenal entrou com a equipe reserva e foi castigado por esta opção de Arsène Wenger. Amplamente superior durante boa parte do confronto, o Southampton surpreendeu na casa do adversário e se garantiu entre os quatro melhores do torneio.

A vitória desta quarta foi definida no primeiro tempo. Aos 15 minutos, Jordy Clasie aproveitou sobra na entrada da área e bateu firme para fazer o primeiro. Já aos 37, Bertrand recebeu na entrada da área de Boufal, dominou e bateu cruzado para garantir a classificação.

SORTEIO

Minutos depois da definição dos últimos semifinalistas, um sorteio definiu os confrontos na busca por vagas na decisão do torneio. O Manchester United vai encarar o Hull City, e na outra chave o Southampton terá pela frente o Liverpool.