Em dia de visita de Felipão, Cruzeiro encerra preparação para duelo com o Grêmio

O Cruzeiro recebeu a visita do técnico Luiz Felipe Scolari nesta quarta-feira, véspera da partida decisiva contra o Grêmio, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O ex-treinador do Palmeiras foi ao hotel em que a delegação do time mineiro está hospedada em Porto Alegre.

Amigo de longa data de Felipão, o técnico Adilson Batista publicou em seu perfil no Instagram uma foto ao lado do treinador pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002, a quem o comandante cruzeirense considera um "mestre". Ele foi zagueiro de Felipão nos tempos de Grêmio, do qual foi capitão.

O encontro com Felipão ocorre um dia antes do jogo que pode decretar o rebaixamento do Cruzeiro. O time mineiro está em situação desconfortável na briga contra a queda e já não depende apenas de si mesmo para permanecer na Série A, visto que é o primeiro na zona do descenso com 36 pontos, dois a menos que o Ceará, o 16.º colocado.

O Cruzeiro será rebaixado já nesta rodada se for derrotado pelo Grêmio e o Ceará pontuar diante do Corinthians, em duelo marcado para esta quarta-feira, às 19h30, na Arena Castelão, em Fortaleza.

TREINO

Tentando evitar que a queda se concretize, o elenco se mantém concentrado e finalizou, com portões fechados, a preparação para a partida na tarde desta quarta-feira, no CT do Internacional, em Porto Alegre. A imprensa pôde observar apenas o início da atividade.

Foi possível notar que Adilson Batista priorizou a conversa com os jogadores. Depois do aquecimento, o treinador dialogou com todo o grupo e também com alguns atletas separadamente, caso de Ederson e Fred. O centroavante veterano, aliás, deve voltar a ser titular. No último jogo, atuou apenas no segundo tempo.

A outra alteração deve ser a entrada de Edilson na vaga de Pedro Rocha, o que faria o colombiano Orejuela ser deslocado para o meio, para atuar mais avançado, próximo do ataque. O único desfalque é o meia-atacante Marquinhos Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O meia Thiago Neves segue afastado. Segundo o diretor de futebol Zezé Perrella, o meia não joga mais pelo time mineiro e está livre para procurar uma nova casa.