Em dia de volta de Neymar, novato dá vitória ao Barça

Naquela que foi a primeira partida oficial de Neymar desde quando ele fraturou a terceira vértebra lombar no jogo entre Brasil e Colômbia, nas quartas de final da Copa do Mundo, em 4 de julho, o Barcelona venceu o Villarreal por 1 a 0, neste domingo, fora de casa, graças a um gol marcado pelo novato Sandro Ramírez.

Neymar fez apenas agora a sua estreia na temporada 2014/2015 do futebol europeu pelo fato de ter sofrido uma lesão no tornozelo esquerdo que atrapalhou o seu retorno aos gramados dentro do tempo previsto. E a jogada do gol do Barça foi iniciada justamente por ele no Estádio El Madrigal.

Após roubada de bola na intermediária adversária, o atacante recebeu pelo meio e acionou Messi no lado direito da grande área, de onde o argentino cruzou para Sandro Ramírez, na cara do gol, garantir o triunfo catalão, aos 36 minutos do segundo tempo.

O resultado levou o Barça a contabilizar seis pontos em dois jogos disputados até aqui neste início de Campeonato Espanhol, deixando a equipe na liderança provisória antes do complemento desta segunda rodada. Neymar, por sua vez, só foi entrar em campo neste domingo aos 13 minutos da etapa final, quando substituiu Munir, outra jovem revelação do clube. Já Sandro Ramírez marcou após ter substituído Pedro aos 24 do segundo tempo.

O jogo deste domingo também marcou o retorno do lateral Daniel Alves ao Estádio El Madrigal, onde há quatro meses ele foi vítima de racismo por parte de torcedores do Villarreal na temporada passada do futebol europeu. Na ocasião, chegou a comer uma banana atirada em sua direção antes de bater um escanteio, em atitude que repercutiu mundialmente. Em campo, o brasileiro foi vaiado pela torcida local toda vez em que pegava na bola, mas não se intimidou e atuou normalmente pelo Barça.