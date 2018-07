Em dia de zebras, Villarreal, Málaga e Real Sociedad perdem na Copa do Rei

Fora de casa, a equipe basca fez 2 a 0 no Linense, time que disputa a terceira divisão espanhola. Kike Sola e Laporte foram às redes, em jogo de ida da quarta fase da Copa do Rei. Nesta etapa estreiam as equipes da primeira divisão espanhola, que buscam uma vaga nas oitavas de final. As partidas de volta serão daqui a duas semanas, com mando de campo obviamente trocado.

O Villarreal, que é sexto no Espanhol, perdeu fora de casa para o Huesca, que briga contra o rebaixamento na Segundona. Levou 3 a 2, marcando com Nahuel Leiva e Bakambu. O espanhol Mérida, que já defendeu o Arsenal e o Atlético-PR, fez um dos gols do Huesca.

O Málaga também foi surpreendido fora de casa, perdendo por 2 a 1 para o Mirandês. Roque Santa Cruz fez o gol de honra. Já o Eibar, que ocupa um respeitável oitavo lugar no Espanhol, se complicou ao levar 3 a 0 do Ponferradina. Até um jogador de Libéria marcou: Jebor.

Dois confrontos envolveram times da primeira divisão. Em Valência, o Levante, lanterna do Espanhol, ficou no 1 a 1 com o Espanyol. Já a Real Sociedad foi às Ilhas Canárias, saiu na frente dos Las Palmas, mas levou a virada, por 2 a 1. Rubén Pardo perdeu um pênalti para a Real. Asdrúbal também, mas marcou no rebote.