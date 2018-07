Em dia especial para Messi, Alcácer decide e Barcelona derrota Sevilla por 2 a 1

Em dia especial para o craque argentino Lionel Messi, que completou 600 partidas com a camisa do Barcelona, o time catalão teve outro protagonista neste sábado: Paco Alcácer. Muitas vezes criticado pelos torcedores, o atacante espanhol marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o Sevilla, no estádio Camp Nou, em duelo válido pela 11.ª rodada do Campeonato Espanhol.

A vitória evitou que o Valencia, vice-líder que também venceu nesta rodada, se aproximasse mais do time da Catalunha e manteve a diferença entre os dois em quatro pontos (31 a 27). Para o Sevilla, quinto colocado com 19, a derrota fez com que a equipe perdesse oportunidade de "roubar" a quarta colocação do Real Madrid, mesmo que provisoriamente, já que o clube de Madri ainda joga neste domingo.

Terceiro jogador que mais vezes vestiu a camisa do Barcelona, atrás apenas de Andrés Iniesta (642) e Xavi Hernández (767), e maior goleador da história do clube com 523 gols, Lionel Messi passou em branco no jogo de número 600 com a camisa do clube justamente contra a sua maior vítima. O argentino já marcou 29 vezes contra o clube da região da Andaluzia.

Invicto no Campeonato Espanhol, com 10 vitórias e um empate, o Barcelona começou o jogo com um ritmo avassalador. Foram quatro chances claras nos sete minutos iniciais, mas nenhuma se transformou em gol. Após os primeiros minutos frenéticos, o Barça contou com uma falha da zaga do Sevilla para abrir o placar. Paco Alcácer, que não marcava um gol desde abril, se aproveitou da bobeada do lateral-esquerdo Escudero e bateu rasteiro na saída do Soria para abrir o placar aos 22.

Na etapa final, o Sevilla adiantou a marcação, igualou as ações e, de dominado, passou a dominar o time catalão. A pressão deu resultado e o clube de Sevilha empatou a partida aos 14 minutos, na cabeçada do volante argentino Pizarro.

O gol serviu para reacender o Barcelona no jogo. Com Luis Suárez apagado e Messi sem o brilho habitual, Paco Alcácer teve de aparecer novamente para ser o herói improvável da partida e dar a vitória ao time catalão. Aos 20 minutos, o centroavante aproveitou cruzamento de Rakitic da direita para se antecipar à zaga e sacramentar a vitória.

OUTRO JOGO

Também neste sábado, o Alavés derrotou o Espanyol por 1 a 0, foi aos seis pontos e deixou, enfim, a lanterna, que agora pertence ao Málaga. A vitória colocou o clube do País Basco na 18.ª colocação, ainda dentro da zona de rebaixamento. O de Barcelona caiu para a 11.ª posição, com 13 pontos.