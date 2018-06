Em dia movimentado, Japão é a última das seleções a desembarcar na Rússia

As 32 seleções que disputarão a Copa do Mundo estão na Rússia. A seleção japonesa desembarcou em Kazan nesta quarta-feira e foi a última delegação a chegar no país que receberá o torneio. No mesmo dia também chegaram a Polônia e a Bélgica.

As três últimas equipes pisaram em solo russo em um dia bastante movimentado. Horas antes, o Congresso da Fifa realizado em Moscou definiu a parceria entre Estados Unidos, Canadá e México como sede da Copa do Mundo de 2026.

Também na quarta-feira, a seleção espanhola demitiu o técnico Julen Lopetegui e anunciou Fernando Hierro como seu substituto. O surpreendente anúncio foi uma resposta à decisão do treinador de romper seu contrato unilateralmente com a seleção ao fim do Mundial da Rússia para comandar o time do Real Madrid.

Os japoneses desembarcaram na Rússia na véspera da abertura do Mundial. A cerimônia que abre o torneio vai preceder a primeira partida, entre a anfitriã Rússia e a Arábia Saudita, marcada para começar às 12h (de Brasília), no estádio Luzhniki, em Moscou. Segundo a organização, a cerimônia terá início apenas meia hora antes do começo do jogo.

Com a promessa de exibir um novo formato, a festa de abertura da Copa do Mundo da Rússia terá ao menos três participações especiais. A organização do evento confirmou as presenças do ex-jogador brasileiro Ronaldo, do cantor britânico Robbie Williams e da soprano russa Aida Garifullina. O evento também deve ter um novo formato, com foco em apresentações musicais.

O Japão estreia no Mundial somente na terça-feira contra a Colômbia em Saransk. As duas seleções integram o Grupo H que conta ainda com Polônia e Senegal.