Em dois dias, torcida do Vasco esgota ingressos para jogo decisivo pelo acesso

A torcida do Vasco já fez a sua parte. Nesta quinta-feira, a direção do clube anunciou que já foram vendidos, em apenas dois dias de comercialização, todos os 51.061 ingressos colocados à venda para o jogo contra o Ceará, neste sábado, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 38.ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time carioca precisa da vitória para obter o acesso à elite nacional sem depender de outros resultados.

A carga total, incluindo gratuidades e cadeiras cativas, é de 64.486 bilhetes e ainda há camarotes à venda. Os ingressos se esgotaram no início da tarde desta quinta-feira. Pela manhã, o Vasco informou que as vendas nas lojas oficiais do clube haviam terminado.

Na manhã de quarta-feira, quando começou a comercialização para os torcedores, grandes filas se formaram no estádio de São Januário e no Maracanã. O Vasco fez promoção para este jogo decisivo: os ingressos mais baratos são dos setores Norte e Sul, por R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia.

Em quarto lugar na Série B com 62 pontos, o Vasco precisa vencer o Ceará para garantir o retorno à primeira divisão. Em caso de empate ou derrota, terá de torcer para que o Náutico não derrote o Oeste, na Arena Pernambuco, no Recife.

Com relação ao time, a comissão técnica mantém o clima de mistério e não divulga qualquer informação sobre os treinos e escalação. Desde terça-feira, todos os jogadores estão em regime total de concentração em Pinheiral (RJ), onde o Vasco já realizou anteriormente alguns períodos de treinamentos, e só sairão de lá na tarde desta sexta. Até a segurança no local foi reforçada para evitar transtornos.

Suspensos da partida contra o Ceará, Luan, Yago Pikachu e Júnior Dutra são as baixas no grupo. A programação prevê atividade na manhã na sexta, antes do retorno ao Rio direto para o hotel que serve de concentração.