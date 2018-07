'Em dois meses, estarei no auge da minha forma', diz Fred

RIO - Fred é um dos nomes de peso da seleção brasileira para tentar ganhar a Copa do Mundo de 2014. Em entrevista ao Estado, o atacante garante que em dois meses estará com 100% de suas condições físicas. Ele ficou fora do Fluminense por quatro meses, desde 31 de agosto por causa de uma lesão muscular.

Nas duas últimas semanas, treinou no complexo esportivo da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, a fim de aprimorar sua forma. Na entrevista, ele fala também sobre a polêmica envolvendo o rebaixamento do Flu e a reviravolta na tabela do Brasileiro, que manteve (até agora) o time na elite e provocou a queda da Portuguesa para Série B.

ESTADO - Como você avalia a decisão sobre o rebaixamento ou não do Fluminense indo parar no STJD?

FRED - Se a nossa equipe estivesse na Série B, iríamos jogar com o maior orgulho para colocar o clube no patamar que merece, buscando títulos como fizemos nos últimos três anos quando conquistamos dois. Infelizmente aconteceu um descuido de outra equipe. A lei foi cumprida e, portanto, não tem nada de anormal.

ESTADO - Considera que o eventual rebaixamento da Portuguesa afeta a credibilidade do futebol brasileiro no exterior?

FRED - Seria pior se a lei não fosse cumprida. A lei foi cumprida e é isso que importa.

ESTADO - Na sua opinião, é justo o rebaixamento da Portuguesa?

ESTADO - Quanto tempo você considera que precisará para estar em condições de jogo?

FRED - Em dois meses estarei no auge da minha forma física. Estou 100% recuperado, já trabalhando a parte física e de reforço muscular, treinando de forma intensiva para voltar na temporada de 2014. Estou pronto para o Fluminense e para a seleção brasileira. Escolhi o complexo esportivo da Disney porque o Fluminense fez um jogo treino contra o Cruzeiro aqui e com isso busquei informação sobre a estrutura e vi que tinha tudo que precisava. Com isso, resolvi unir o útil ao agradável. Treinei vários dias de manhã enquanto a minha família estava nos parques da Disney e à tarde eu os encontrava nos parques. No fim do dia retornava ao treino. Por duas semanas, mantive a seguinte rotina: acordava às 7h da manhã, tomava café e ia para o treino. Às 11h30, almoçava, descansava ou passeava com a família nos parques e voltava para treinar às 15h45. Depois, no fim do dia, ia ao shopping para jantar com a família. Vou me apresentar ao Fluminense no dia 8 de janeiro. Estou pronto e 100% curado. Se Deus quiser, estarei em campo para o primeiro jogo do time no Carioca, contra o Madureira.

ESTADO - Qual é a sua análise do grupo do Brasil na Copa, com Croácia, Camarões e México?

FRED - Todas as seleções vão nos colocar dificuldades. Mas a seleção brasileira está preparada para entrar e vencer qualquer equipe. Acho que é um grupo equilibrado, com seleções de muita força. No futebol, a gente sabe que não pode dar mole, são 11 contra 11 e as dificuldades em Copa do Mundo são grandes.

ESTADO - E a probabilidade de enfrentar adversários mais tradicionais nas fases seguintes, como Espanha ou Holanda já nas oitavas?

FRED - Será um desafio ainda maior. Mas antes de pegar essas duas seleções, temos de fazer um bom trabalho na primeira fase. O mais importante é a estreia e conseguir um bom resultado, o que dá moral e traz o torcedor para mais perto.

ESTADO - Felipão tem dito reiteradas vezes que o Brasil vai à final e será campeão. Caso o Brasil consiga ir para a decisão, e o adversário seja Argentina ou Uruguai, qual você considera que seria mais interessante? A Argentina, por toda a história e aura que envolve o clássico, ou o Uruguai, como revanche da Copa de 1950?

FRED - Seria uma final histórica com qualquer uma das duas seleções pela história e pela rivalidade entre elas e o Brasil. Um clássico por ser Brasil x Argentina e uma revanche pela Copa de 50 com Uruguai. Na Copa das Confederações, o adversário em que encontramos a nossa maior dificuldade foi o Uruguai. Com certeza são os dois maiores adversários nossos.