Em dois meses, Kaká muda a rotina e vira referência no São Paulo

Ao dar um desconcertante drible da vaca para iniciar a brilhante jogada do segundo gol do São Paulo contra o Sport, Kaká arrancou um largo sorriso da diretoria. Menos de dois meses após sua estreia, o meia virou referência da equipe e tem promovido uma revolução técnica e de comprometimento no grupo.

Em entrevista recente ao Estado, Kaká revelou que seu principal objetivo na segunda passagem pelo Tricolor era transformar o elenco em um grupo vencedor. Até agora, vem obtendo sucesso e está deixando não apenas a comissão técnica como também os companheiros encantados com sua postura.

Se do ponto de vista técnico o meia dispensa apresentações, a postura nos treinos e jogos virou combustível para os demais jogadores se esforçarem mais. Ele é um dos primeiros a chegar no CT e recebe elogios de todos pela forma como encara as atividades; Kaká faz - sem reclamar - um trabalho físico específico para aguentar a sequência de jogos antes de ir a campo. Com a bola rolando, ouve atentamente as instruções de Muricy Ramalho e, ao executar tudo o que o treinador pede, incentiva os demais a fazerem o mesmo.

Nos jogos, o esperado protagonismo é colocado de lado em prol do grupo. As arrancadas com a bola que o levaram ao topo do futebol mundial deram lugar a uma intensa movimentação para abrir espaços para os companheiros chegarem à área. "Hoje, os outros observam o sacrifício dele nos treinos e nos jogos", elogiou Muricy Ramalho.

Na leitura da comissão técnica, a chegada do meia foi especialmente benéfica para Paulo Henrique Ganso e Alexandre Pato, que atingiram o melhor momento desde que foram contratados justamente quando Kaká entrou na equipe. Muricy (assim como a diretoria) enxerga que o meia mudou a forma dos companheiros trabalharem e os deu uma injeção de ânimo.

O 'feitiço', porém, deve acabar em dezembro, quando Kaká deixa o Morumbi para se juntar ao Orlando City. O Tricolor ainda tenta um re-empréstimo até junho, mas a diretoria já teme os impactos do adeus. "Ficamos preocupados porque ele vai embora, mas vamos curtir até o final do ano", disse Muricy.