Em 'drive thru', elenco do Palmeiras passa por nova bateria de testes

Em um sistema de "drive thru", o elenco do Palmeiras foi submetido nesta segunda-feira a mais uma bateria de testes para covid-19. Os exames do tipo RT-PCR foram realizados em três estações de triagem montadas na própria Academia de Futebol, em parceria com o Hospital Sírio Libanês.

O exame é feito a partir da coleta feita nas narinas e na garganta dos jogadores, que não precisaram sair dos seus carros para a realização do teste. Os resultados vão sair nesta terça, de acordo com o clube. No total, foram mais de 50 exames entre a manhã e o período da tarde.

"Hoje demos continuidade ao protocolo de retomada das atividades na Academia de Futebol por meio de novas testagens para o coronavírus. Testamos novamente os jogadores, membros de diretoria, comissão técnica e staff. Esse contínuo monitoramento nos permite garantir a segurança necessária para iniciarmos as avaliações físicas. Nosso protocolo tem uma agenda sucessiva de coletas, que inclui inclusive outras testagens nesta semana", afirma Pedro Pontin, médico do Palmeiras.

A próxima fase da retomada do Palmeiras será uma série de avaliações do elenco, tanto físicas quanto fisiológicas e bioquímicas. O clube quer saber em que condições os jogadores estão após mais de três meses de paralisação das competições.

Os times da primeira divisão do Campeonato Paulista vão poder voltar aos treinos no dia 1º de julho, por decisão do governo estadual. O retorno das partidas, contudo, segue indefinido.