Em duelo bastante disputado, Fluminense e Atlético-MG empatam por 1 a 1

Em duelo bastante disputado, Fluminense e Atlético-MG empataram por 1 a 1 nesta segunda-feira, em São Januário, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os mineiros, líderes da competição, somam 38 pontos, enquanto os cariocas acumulam 18, na 16ª colocação. O empate tirou a oportunidade do Atlético quebrar o recorde de vitórias consecutivas na era dos pontos corridos do Brasileirão. Ficou com nove, ao lado do Internacional.

Os times voltam a se enfrentar na quinta-feira, às 21h30, no Engenhão, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida de volta está prevista para 16 de setembro, no Mineirão.

O primeiro tempo foi bastante disputado. O Fluminense armou uma marcação especial sobre os dois laterais atleticanos, Guga e Arana, obrigando os mineiros a concentrarem as jogadas pelo meio. A qualidade técnica de Nacho e Zaracho fez a diferença nos primeiros minutos e Vargas acertou finalização na trave de Marcos Felipe, aos 12.

Aos poucos o Fluminense, usando duas linhas de marcação, com quatro e cinco homens, teve sucesso no bloqueio das atividades ofensivas do Atlético. Em dois momentos de falta de atenção, o time carioca aproveitou para ter vantagem no placar. Primeiro, aos 21 minutos, com uma bomba de Martinelli, que Everson fez bela defesa.

Na sequência, o juiz Flavio Rodrigues de Souza apontou pênalti de Hulk em Luccas Claro. Fred cobrou com categoria para abrir o placar. Foi o gol número 154 do atacante em campeonatos brasileiros, igualando-se a Romário e somente atrás de Roberto Dinamite (190 gols).

O Atlético sentiu o gol e, apesar de ficar mais tempo com a bola, pouco produziu de perigo para a meta do Fluminense, que apresentou muita consistência defensiva sob a orientação de Marcão, substituto de Roger Machado, demitido após a eliminação da equipe das Laranjeiras na Copa Libertadores.

No segundo tempo, o Atlético passou a pressionar a saída de bola do Fluminense, ficou a maior parte do tempo no campo de ataque, mas não encontrou espaços para furar o bom bloqueio do adversário. Aos 12, Hulk quase empatou em cobrança de falta. Aos 19, o atacante acertou a trave de Marcos Felipe, que também precisou agarrar finalização de longe de Júnior Alonso.

O Fluminense deixou apenas o uruguaio Abel Hernández, que substituiu Fred (machucado no intervalo), isolado no ataque e apostou na velocidade de Luiz Henrique e depois com Gabriel Teixeira. Muito pouco para segurar a bola. Com isso, o Atlético aumentou sua produção e Marcos Felipe fez pelo menos três boas defesas. Vargas perdeu a maior oportunidade, aos 26 minutos. A disputa ficou aberta nos últimos minutos. E as melhores opções do banco ajudaram o Atlético a empatar. Nathan tocou para Eduardo Sasha, que acertou um belo chute, aos 38 minutos: 1 a 1. Empate justo.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 1 X 1 ATLÉTICO-MG

FLUMINENSE - Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André (Bobadilla), Martinelli (Nonato) e Yago Felipe; Luiz Henrique (Gabriel Teixeira), Fred (Abel Hernández) e Lucca (Nenê). Técnico: Marcão.

ATLÉTICO-MG - Everson; Guga (Tchê Tchê), Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Nacho Fernández (Sávio) e Zaracho (Eduardo Sasha); Savarino (Keno), Hulk e Vargas (Nathan). Técnico: Cuca.

GOL - Fred aos 24 minutos do primeiro tempo. Eduardo Sasha aos 38 do segundo.

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Luiz Henrique, Nathan Silva, Hulk, Abel Hernández, Yago Felipe e Eduardo Sasha.

LOCAL - São Januário, no Rio.