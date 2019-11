Em duelo bastante disputado, Valencia derrota Granada pelo Campeonato Espanhol

Em um jogo bastante disputado, o Valencia derrotou o Granada por 2 a 0, neste sábado, diante de 39.882 torcedores no Estádio Mestalla, em duelo válido pela 13.ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, cada equipe soma agora 20 pontos. A liderança é de Real Madrid e Real Sociedad (23 pontos cada), seguidos pelo Barcelona (22). Todos ainda jogam neste fim de semana.

O gol de abertura do placar foi marcado pelo dinamarquês Daniel Wass, que aproveitou um belo cruzamento vindo da direita, aos 29 minutos do segundo tempo. O segundo gol foi muito bonito. Aos 52 minutos, Ferran Torres carregou a bola da direita para o meio e acertou um lindo chute de pé esquerdo no ângulo superior direito do goleiro Rui Silva.

Em Vitória, diante de 16.148 espectadores, o Deportivo Alavés derrotou o Valladolid por 3 a 0, chegou aos 15 pontos e se afastou dos últimos lugares. O time visitante permanece com 17 pontos.

Após bonita tabela pela direita, Joselu acertou um chute colocado para abrir o placar, aos 26 minutos da primeira etapa. O segundo gol saiu aos 32 minutos, com Tomas Pina, que aproveitou enorme falha do goleiro Jordi Massip. Na etapa final, o canhoto Lucas Perez bateu firme um pênalti e concluiu a vitória do Alavés.