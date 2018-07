Em duelo com a Ponte Preta, Palmeiras reencontra seu ex-treinador

Em seu segundo jogo após a saída de Cuca do Palmeiras, o técnico Alberto Valentim terá pela frente um duelo pelo Campeonato Brasileiro contra o treinador que começou a temporada montando a equipe alviverde: Eduardo Baptista, que comanda agora a Ponte Preta e conhece bem o grupo adversário.

Se a distância para o líder Corinthians ainda é grande, o principal objetivo de Valentim é não ser neutralizado pelo rival e embalar a segunda vitória seguida à frente do time. "O Eduardo já conhecemos desde a época do Sport. É um time organizado, bem treinado e encontraremos muitas dificuldades porque eles têm jogadores de qualidade", disse.

O treinador não poderá contar com o meia Guerra, que se machucou no treino da última terça-feira e ficará quatro semanas longe dos gramados. Outro desfalque é o zagueiro Mina, que ainda não está em plenas condições de ser relacionado. Já o volante Jean, que também atua como lateral-direito, deve ir para o jogo, mas a tendência é que fique como suplente para a partida.

"O time provavelmente será o mesmo e ainda temos algumas coisas para ajustar com o Departamento Médico. Não tenho ainda os jogadores da forma como pretendo ter. O Mina não vai para este jogo, pois treinou pouco com a gente, mas o Jean volta. Eu preciso definir algumas coisas com o DM para já colocar na cabeça os 11 que começarão jogando", completou.

Valentim sabe que será um duelo complicado, até porque a Ponte Preta está na zona de rebaixamento, bastante pressionada. O time de Campinas não poderá contar com o atacante Emerson Sheik, machucado, além do volante Fernando Bob e do zagueiro Luan Peres, ambos suspensos, entre outros desfalques.

Só que o técnico do Palmeiras sabe que será uma partida perigosa, até porque a Ponte Preta costuma fazer boas partidas quando enfrenta a sua equipe. Sem contar que está bastante pressionada pelo momento ruim na classificação. "Ela está em uma situação delicada na tabela e precisa estar atenta pelo objetivo na luta contra o rebaixamento", comentou.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS x PONTE PRETA

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Bruno Henrique, Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e Willian. Técnico: Alberto Valentim.

PONTE PRETA: Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Rodrigo e Jeferson; Elton, Claudinho, Jean Patrick, Jádson e Danilo Barcelos; Lucca. Técnico: Eduardo Baptista.

Juiz: Leandro Bizzio Marinho (SP).

Local: Pacaembu, em São Paulo (SP).

Horário: 20h.