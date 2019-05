Em duelo contra Lampard, Terry se dá melhor e Aston Villa sobe à elite inglesa

O Aston Villa está de volta à elite do futebol da Inglaterra após três temporadas. Nesta segunda-feira, na decisão dos playoffs da segunda divisão do Campeonato Inglês, o time da cidade de Birmingham derrotou o Derby County por 2 a 1, no estádio de Wembley, em Londres, para conseguir a promoção ao lado de Norwich City e Sheffield United, garantidos anteriormente como campeão e vice, respectivamente.

O confronto decisivo desta segunda-feira marcou o duelo entre dois ídolos do Chelsea, chamados de "Blue Brothers". Auxiliar do Aston Villa, o ex-zagueiro John Terry levou a melhor sobre o ex-meia Frank Lampard, que é o técnico do Derby County. Os dois são cotados para comandarem o Chelsea na próxima temporada, já que é grande a especulação da ida do treinador italiano Maurizio Sarri para a Juventus.

Em campo, o primeiro tempo do jogo teve pouca movimentação, mas o Aston Villa conseguiu abrir o placar aos 41 minutos, com um gol de Anwar El Ghazi. A partida ficou mais agitada após o intervalo, já que o Derby County precisava balançar as redes para manter as esperanças de promoção. Só que foi o time de Birmingham que fez o segundo, aos 14, com John McGinn.

Na reta final, o Derby County ainda conseguiu diminuir graças ao gol de Martyn Waghorn, aos 36 minutos, e fez uma enorme pressão em busca do empate. Mas não teve forças para isso e o Aston Villa, que tem o Príncipe William - presente em Wembley - como torcedor mais ilustre, foi a equipe que celebrou após o apito final.