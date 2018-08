Em duelo contra o Bahia, Cruzeiro volta a usar força máxima no Brasileirão

Há quatro jogos sem vencer no Brasileirão, o Cruzeiro voltará a contar com força máxima no torneio, na partida contra o Bahia, às 16 horas deste domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte. O técnico Mano Menezes vinha poupando jogadores para priorizar partidas de mata-mata em outros torneios.

Por Copa Libertadores e Copa do Brasil, a estratégia deu certo, uma vez que o Cruzeiro avançou às semifinais do torneio nacional e venceu, fora de casa, o Flamengo, por 2 a 0, na partida de ida das oitavas de final da competição sul-americana. Só que, no Brasileirão, o time mineiro está longe da briga pelo título.

O Cruzeiro está em oitavo lugar após 18 rodadas, com 25 pontos, 13 a menos do que o São Paulo, que lidera a competição. Foram três derrotas e um empate nas últimas quatro partidas, mas o bom desempenho nos torneios de mata-mata garantiram o bom ambiente.

Pela Copa do Brasil, porém, por muito pouco uma classificação bem encaminhada não escapou. O Cruzeiro venceu o Santos no jogo de ida, fora de casa, por 1 a 0, e abriu o placar no Mineirão, na última quarta-feira. O time adversário virou a partida e levou para a disputa de pênaltis a decisão da vaga, que só foi garantida por causa de três defesas do goleiro Fábio.

Nesta sexta-feira, Mano Menezes garantiu que vai escalar os titulares que ele tem disponíveis no duelo contra o Bahia. Arrascaeta é desfalque certo por suspensão, por isso David e Rafinha disputam a vaga do meia uruguaio, enquanto Ezequiel e Lucas Romero são opções para o lugar do lateral-direito Edílson, dúvida por causa de um problema muscular.

A melhor notícia nas últimas semanas foi a melhora de desempenho de Thiago Neves. O meia ficou mais de dois meses sem fazer gol, mas quebrou o jejum no último dia 8, contra o Flamengo. Uma semana depois, voltou a marcar, desta vez contra o Santos.