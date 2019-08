Em duelo das 11h, Corinthians coloca invencibilidade à prova contra o Inter

O Corinthians coloca sua invencibilidade à prova com o Internacional neste domingo, às 11h, no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde o término da Copa América, o time de Fábio Carille vem com uma sequência sem derrotas, com cinco vitórias e dois empates.

O bom desempenho colocou a equipe na zona de classificação para a Libertadores e, coincidentemente, tirou o Internacional do G-6 do torneio - o Corinthians subiu para a quinta colocação ao vencer no meio da semana o Goiás em jogo adiado da sétima rodada, e mandou o Colorado para o sétimo lugar.

Carille optou por não fazer mistério e indicou o time com quatro mudanças em relação ao último jogo. Danilo Avelar, Sornoza e Vagner Love, poupados, voltam à formação titular. A outra alteração será a ausência de Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Michel Macedo será o substituto.

DESFALQUE

Fagner tem sido fundamental para o bom momento da equipe. Tanto é que no único jogo que começou fora, contra o Fortaleza, o time saiu perdendo por 1 a 0. Carille o colocou no segundo tempo e veio a virada em duas jogadas pelo lado direito. Sem ele, o treinador aposta na bola parada de Sornoza.

Por outro lado, Avelar volta para reforçar o setor que sofreu na última partida. Seu substituto, Carlos Augusto, admitiu ter feito um jogo ruim contra o Goiás. O titular da posição tratou de defender o jovem de 20 anos.

"Ninguém é titular absoluto, temos de estar provando todos os dias. Cabe ao Carille decidir quem vai jogar, tem suas táticas, pensamentos e filosofia. É necessário dar ritmo, o calendário é recheado no Brasil, não pode depender de 11 jogadores. É a ideia de alternar. Não teve nada concreto de 'você não vai jogar por isso", disse Avelar.

MISTÉRIO NO INTER

O Inter chega para a partida desgastado por causa da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, pela semifinal da Copa do Brasil. E desfalcado do ex-corintiano Edenilson, autor do gol da última partida. Ele sofreu uma lesão muscular e foi vetado pelo departamento médico. O time colorado terá outro ex-atleta da equipe paulista: Guerrero.

O técnico Odair Hellmann, no entanto, não confirmou a escalação. Para Avelar, não faz diferença. "Primeiramente a gente tem que pensar em nós, em nosso trabalho, respeitamos nosso trabalho. Não vale a pena perder energia no que o outro vai fazer, sem termos certeza do que vai ser. É jogo de 6 pontos, estamos próximos de classificação. Cabe a eles decidir se vão com força máxima. Temos de estar preparados para sair com a vitória de lá", disse.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL X CORINTHIANS

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rithely, Nonato e Patrick; D'Alessandro, Nico López e Paolo Guerrero. Técnico: Odair Hellmann.

CORINTHIANS: Cássio; Michel, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Junior Urso e Sornoza; Pedrinho, Vagner Love e Clayson. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO: Caio Max Augusto Vieira

LOCAL: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

HORÁRIO: 11h.

NA TV: Premiere.