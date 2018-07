Em duelo de Atléticos, Mineiro derrota Paranaense O Atlético-MG começou a se redimir com sua torcida neste sábado. Após a eliminação da Copa do Brasil e a derrota na final no Estadual para o maior rival, o time de Dorival Júnior garantiu os primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro ao estrear com vitória por 3 a 0 em cima do Atlético-PR na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).