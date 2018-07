Em duelo de convocados por Tite, Liverpool derruba Chelsea fora de casa

O Liverpool impôs nesta sexta-feira a primeira derrota ao Chelsea no Campeonato Inglês. Jogando no Stamford Bridge, em Londres, o time comandado pelo técnico Jürgen Klopp venceu o anfitrião por 2 a 1, com uma forte atuação no primeiro tempo. O brasileiro Philippe Coutinho deu assistência para um dos gols dos visitantes e Diego Costa descontou para a equipe londrina.

O duelo inglês reuniu três jogadores convocados pelo técnico Tite para os dois próximos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. E, neste confronto, Coutinho levou a melhor sobre Oscar e Willian. Roberto Firmino, estreante na lista de Tite, assim como Oscar, nem foi relacionado por conta de dores na virilha. A partida teve ainda David Luiz, novamente preterido por Tite na seleção.

Dos brasileiros em campo, Coutinho foi quem mais se destacou. Foi dele o lançamento da esquerda para gol do zagueiro Lovren, aos 16 minutos. O defensor surpreendeu a zaga rival - sem o capitão Terry, machucado, mas com a reestreia de David Luiz - ao vir de trás para completar de primeira para as redes.

Em grande ritmo, o Liverpool calou as arquibancadas do Stamford Bridge ao anotar o segundo aos 35 minutos, com um golaço de Henderson. Ele percebeu o goleiro Courtois ligeiramente adiantado e mandou por cobertura, num lindo chute.

Na segunda etapa, o Chelsea esboçou reação, dando certo equilíbrio ao jogo. Mas o gol de Diego Costa, após bela jogada de Matic com Hazard pela esquerda, aos 16, não foi o suficiente para ao menos buscar o empate diante de sua torcida.

Em mais uma grande atuação em um clássico neste início de campeonato, o Liverpool chegou aos mesmos 10 pontos do Chelsea e subiu na tabela, neste início da quinta rodada do Inglês. O Liverpool ocupa o quarto lugar, logo atrás do rival de Londres, que sofreu a primeira derrota na competição. O Manchester City lidera com 12 e o Everton é o segundo, também com 10.