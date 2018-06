Em duelo de grandes investimentos, Cruzeiro recebe Palmeiras para manter embalo

Em evolução na temporada, o Cruzeiro recebe o Palmeiras nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, para manter a boa fase e subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O confronto, válido pela oitava rodada, opõe dois dos times que mais investiram em seus elencos no futebol nacional.

Depois de um início irregular na competição, com escalações alternativas para dar prioridade à disputa da Copa Libertadores, o Cruzeiro vem em recuperação. Venceu o Santos na última rodada e subiu para a 10.ª posição, com 10 pontos. Uma vitória pode colocar a equipe mineira entre os primeiros colocados.

Muito do bom desempenho do Cruzeiro nos jogos recentes se dá pela solidez defensiva. Enquanto o ataque não vem tão bem - marcou apenas quatro gols e tem o segundo pior rendimento ofensivo na competição, atrás apenas do Paraná, que balançou as redes três vezes -, a zaga foi furada apenas três vezes.

O principal personagem do sistema defensivo é Dedé. Além de fazer a sua parte atrás, o defensor, presente na lista de suplentes da seleção brasileira para a Copa do Mundo da Rússia, fez dois dos quatro gols do time mineiro no Brasileirão.

"Nossa defesa, mesmo quando o Dedé não estava jogando, estava lesionado, sempre foi muito forte. Com a entrada do Dedé, ficou mais forte ainda. Sabemos da qualidade do nosso grupo, de quem está fora, quem está jogando", disse o atacante Raniel, destaque na última vitória sobre o Santos.

O goleiro Fábio, outro responsável pelo bom momento defensivo do Cruzeiro, falou sobre o duelo entre dois clubes que investiram pesado em contratações e tem dois dos elencos mais valiosos do País. "As duas equipes têm grandes jogadores, grandes investimentos, camisas vitoriosas, então a expectativa é sempre de grandes jogos e que a temporada seja vitoriosa. Confronto bom de se ver e que a gente espera que possamos sair com a vitória", afirmou.

O Cruzeiro não deve ter muitas mudanças em relação à equipe que venceu o Santos no último domingo. Os desfalques são Arrascaeta, que está com a seleção do Uruguai, e Rafinha, lesionado. Robinho e Rafael Sóbis são os substitutos. Edilson, plenamente recuperado, deve tomar o lugar de Lucas Romero na lateral direita. Na frente, é possível que o técnico Mano Menezes coloque Raniel na vaga de Sassá. O jovem tem agradado quando entra em campo e pede passagem no time titular.