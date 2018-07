Em duelo de líderes, Palmeiras defende invencibilidade

O meia foi poupado contra o Ituano para estar 100% neste domingo. Como Bruno César vai começar mais uma vez no banco de reservas, caberá ao chileno a função de organizar o time. E o técnico do Chile, Jorge Sampaoli, estará de olho no polêmico meia, que foi convocado para o amistoso contra a Alemanha, no dia 5 de março.

Defender a seleção chilena na Copa do Mundo é a grande obsessão de Valdivia no primeiro semestre. Por isso, sempre que chegam boas notícias para ele vindas do Chile, a motivação aumenta. Além disso, um fato curioso é que Valdivia não perde um jogo pelo Palmeiras há quase um ano. A última vez em que deixou o campo derrotado foi no dia 6 de março do ano passado, quando o Tigre fez 1 a 0, pela Copa Libertadores.

De lá para cá, foram 25 jogos em campo, sendo 16 vitórias e nove empates. A última exibição foi no clássico contra o Corinthians, quando não foi bem. "Não jogo sozinho. Então se tem essa marca é mérito dos jogadores que evitaram a derrota. Mas não me preocupo com isso", garantiu o jogador.

Gilson Kleina não pode contar com cinco jogadores sendo Alan Kardec o único suspenso. Juninho e Wesley foram poupados com dores musculares e Wellington e Diogo sentem dores na coxa. Sem contar Victorino e Thiago Martins, que estão machucados, mas nem atuaram pela equipe ainda.

O treinador não quis dar pistas de quem joga, mas a dúvida maior é em relação ao ataque. Na lateral esquerda, William Matheus tem mais uma oportunidade de agradar e conquistar a vaga que atualmente pertence a Juninho. Na zaga, Marcelo Oliveira deve continuar ao lado de Lúcio e França e Josimar permanecem no time.

No ataque, Leandro retorna de suspensão e pode ter a companhia de Vinícius. Assim, a formação tática sofreria pouca alteração, já que Leandro faria a função de Kardec e Vinícius seria o "clone de Diogo".

Mas o treinador já deu indícios de que pensa em fazer testes com Marquinhos Gabriel. Assim, mudaria a formação para o 4-5-1, com Valdivia chegando mais ao ataque e Marquinhos Gabriel e Mazinho ficariam na armação. Certo mesmo é que Bruno César entra no segundo tempo.