Cruzeiro enfrenta a Ponte para deixar zona de rebaixamento

Cruzeiro e Ponte Preta farão duelo de opostos nesta quarta-feira, às 19h15, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Se os mineiros querem deixar a zona de rebaixamento, os paulistas pretendem seguir na briga pelo G-4, a zona de acesso à primeira divisão.

Derrotado nas últimas duas rodadas por Confiança (3 a 1) e Avaí (1 a 0), o Cruzeiro voltou para a zona de rebaixamento e soma só oito pontos. Do outro lado está a Ponte Preta, que bateu o Confiança por 2 a 1 e chegou a quatro jogos sem derrota: três vitórias e um empate. O clube de Campinas acumula 21 pontos.

O técnico Ney Franco precisará fazer algumas mudanças para tentar a reabilitação do time mineiro. O zagueiro Léo, recuperado de um edema no joelho direito, voltará ao time titular no lugar de Cacá, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

No meio-campo, Jadsom ficará com a vaga de Ariel Cabral, também suspenso pelo acúmulo de advertências. Henrique corre por fora para fazer dupla com Machado.

No ataque, Arthur Caíke deverá seguir de titular apesar do trauma e dos pontos em decorrência de um choque na trave. Se não puder atuar, Thiago ficará em seu lugar. Os atacantes Zé Eduardo e Sassá foram reintegrados ao elenco e estarão à disposição da comissão técnica.

A Ponte defenderá sua boa campanha como visitante da Série B. São três vitórias, um empate e uma derrota dos paulistas como visitante. Para manter esse bom retrospecto, o time do técnico João Brigatti terá que superar a ausência do veterano Camilo que sequer viajou para a capital mineira. O treinador deverá manter a mesma base da rodada passada, mas com a possível volta de Luis Oyama no lugar de Dawhan. O primeiro estava suspenso.

No outro confronto do dia, Confiança e Brasil de Pelotas-RS, acontece às 16h30, em Aracaju. O clube sergipano tem 11 pontos, três a menos do que o Brasil, com 14. O clube de Pelotas não perde há cinco rodadas e vem de empate, por 1 a 1, com o Paraná.