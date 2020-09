Líder Internacional encara o lanterna Goiás fora de casa com grande chance de aumentar vantagem

Depois de voltar a vencer no Brasileirão e se manter na liderança isolada do campeonato, o Internacional quer abrir vantagem na ponta antes de voltar a jogar pela Copa Libertadores. O time gaúcho encara o Goiás neste domingo, às 18 horas, no estádio da Serrinha, em Goiânia. O duelo de opostos, entre líder e lanterna, é válido pela décima rodada.

O Inter soma 20 pontos e lidera a competição nacional. Até aqui, venceu seis partidas, empatou duas e perdeu apenas uma vez, para o Fluminense, na terceira rodada. Consistente e difícil de ser derrotado, o time de Eduardo Coudet reforça a cada rodada que brigará pelo título até o fim.

Leia Também De olho na Libertadores, Flamengo visita o Ceará em busca da 5ª vitória seguida

É muito provável que Coudet escale uma equipe bastante alterada no duelo em Goiânia. Isso porque o Inter tem compromisso importante na retomada da Libertadores diante do América de Cali, da Colômbia. O jogo está marcado para a próxima quarta-feira, no Beira-Rio.

É possível que repita o que fez contra o Palmeiras, na sétima rodada. Na ocasião, escalou apenas quatro titulares e deixou o restante entre os reservas. No segundo tempo, utilizou alguns. Agora, deve fazer o mesmo, ou, então, preservar quem está mais desgastado.

Certo é que o treinador argentino ganhou dois reforços para o meio de campo: Musto e Rodrigo Lindoso. Ambos estão recuperados da covid-19 e foram reintegrados. É muito provável que um dos dois seja titular neste domingo.

Lindoso estava fora das atividades com o elenco desde o dia 2 de setembro, quando testou positivo para o novo coronavírus. Já o argentino teve o exame apontando a contaminação dois dias depois. No período em que os dois estiveram ausentes, o jovem Johnny foi o escolhido para atuar.

Em contrapartida, a comissão técnica se preocupa com o atacante João Peglow, que sentiu um problema muscular na coxa direita na última partida. Ele atuou por apenas 10 minutos e saiu com um desconforto. D'Alessandro, Marcos Guilherme e Abel Hernández são as opções.