Em duelo direto contra a queda, Vasco tenta acabar com jejum no Brasileirão

O Vasco terá um duelo direto contra o CSA, neste domingo, às 19 horas, na busca para escapar do rebaixamento. E, jogando no estádio Rei Pelé, o técnico Vanderlei Luxemburgo terá baixas importantes: o zagueiro Leandro Castán, expulso na derrota para o Palmeiras, e o atacante Marrony, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Mas nem tudo é má notícia no Vasco. Luxemburgo poderá contar com os volantes Richard e Bruno Gomes, que ficaram de fora contra o Palmeiras. A dupla completará o meio-campo com Raul e Guarín, este disputa posição com Marcos Júnior. No ataque, a expectativa é que a vaga fique entre Clayton e Ribamar. Com isso, Bruno César e Fellipe Bastos ficarão como opções no banco de reservas.

Na lateral-esquerda, o treinador deverá manter Danilo Barcelos, já que Henrique continua vetado pelo departamento médico do clube. Na defesa, Ricardo seria o substituto imediato de Leandro Castán, mas Werley, recuperado de uma lesão na panturrilha, foi relacionado e poderá aparecer entre os titulares. O escolhido formará dupla com Oswaldo Henríquez. Pikachu estará pelo lado direito.

"Estamos dentro da nossa competição. Sempre deixei claro qual seria o campeonato do Vasco. Temos um adversário duro pela frente, que faz parte do nosso campeonato. Não podemos deixá-los pontuar. Temos que segurar essa diferença e consequentemente nos distanciar da zona de perigo. Perdemos peças importantes, mas vamos recuperar a confiança para seguir pontuando", afirma Luxemburgo.

Já o volante Bruno Gomes faz uma breve análise do CSA e lamenta os desfalques. "Sabemos que vai ser um jogo difícil. O CSA é um time forte dentro de casa. Temos que entrar bem concentrados para buscar a vitória lá. São desfalques importantes, mas temos um elenco forte e o professor vai escalar o melhor. Precisamos de concentração para conseguir um bom resultado", diz o jogador.

Vivendo o pior jejum sob o comando de Luxemburgo - quatro jogos sem vencer -, o Vasco entra na rodada com 39 pontos, contra 29 do CSA, 18º colocado. O primeiro dentro da degola, o Botafogo, soma 33.