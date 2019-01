Em duelo direto contra o rebaixamento, Genoa derrota o Empoli no Italiano

O Genoa viajou para encarar o Empoli nesta segunda-feira, pelo encerramento da 21.ª rodada do Campeonato Italiano, e se deu bem. Em duelo direto na luta contra a degola, os visitantes venceram por 3 a 1, se distanciaram da zona de rebaixamento e deixaram o adversário em situação complicada.

Com o resultado, o Genoa subiu para 23 pontos, agora na 13.ª colocação, a nove do Bologna, que abre a zona da degola. Pior para o Empoli, que permaneceu com 17 pontos e está a apenas três da zona de rebaixamento.

Mesmo fora de casa, o Genoa saiu na frente aos 17 minutos, quando Christian Kouame foi acionado por Criscito, aproveitou erro da marcação e marcou. A reação do Empoli aconteceu aos 17 da etapa final. Di Lorenzo recebeu na área após cruzamento da esquerda e empurrou para a rede.

Mas a alegria durou pouco. Somente sete minutos depois, Lazovic recebeu de Bessa, cortou a marcação e bateu colocado para marcar lindo gol. Aos 27, Sanabria selou o placar. Ele apareceu sozinho após cruzamento da direita e cabeceou para o gol vazio.

O Genoa agora tentará manter o embalo no Italiano no domingo, quando recebe o Sassuolo. Já o Empoli busca a recuperação em confronto direto com o lanterna Chievo, sábado, novamente em casa.