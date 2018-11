Em duelo direto, Newcastle bate Burnley e se distancia da zona da degola

O Newcastle visitou o Burnley nesta segunda-feira e conseguiu uma importante vitória na luta contra o rebaixamento do Campeonato Inglês. Em confronto direto pelo fechamento da 13.ª rodada, a equipe contou com ótimo início de partida para fazer 2 a 1 e se distanciar da degola.

O resultado levou o Newcastle a 12 pontos, subindo agora para 13.º. No sábado que vem, a equipe tenta manter o embalo diante do West Ham, em casa. Já o Burnley permaneceu com nove pontos, em 17.º, à beira da zona de rebaixamento. No sábado, visita o Crystal Palace.

A partida desta segunda começou com 30 minutos de atraso porque o assistente da equipe de arbitragem, Eddie Wolstenholme, desmaiou nos vestiários e precisou ser levado ao hospital. Quando a bola rolou, o Newcastle foi para cima e não demorou para abrir o placar. Aos três minutos, Ben Mee marcou contra ao tentar afastar o perigo.

O gol abalou o Burnley que sofreria o segundo aos 22, com Ciaran Clark, aproveitando assistência de Matt Ritchie. Ainda no primeiro tempo, o time da casa descontou, com Sam Vokes. Na etapa final, tentou se lançar ao ataque em busca do empate, mas parou na defesa do Newcastle, que garantiu os três pontos.