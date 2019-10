Em duelo direto para evitar queda, Chapecoense tenta encerrar longo jejum

Penúltimo colocado do Brasileirão, com 17 pontos, a Chapecoense não vence há 12 jogos, e buscará encerrar o jejum neste sábado, quando vai ao Maracanã enfrentar o Fluminense pela 28ª rodada, a partir das 19h30. No momento, faltando 11 rodadas para o fim da competição, a distância para o próprio adversário, primeiro time fora da zona da degola, é de 12 pontos.

"Temos que seguir lutando, buscar nos últimos jogos uma postura honrosa. Temos que terminar honrando a camisa. O que vi aqui na Arena Condá, pais com crianças de colo debaixo de chuva. Temos que fazer alguma coisa para retomar de forma organizada a Chapecoense", avaliou o treinador Marquinhos Santos.

Além do rebaixamento iminente, o time corre o risco de terminar o Brasileirão com a pior campanha da era dos pontos corridos. Até o momento, o seu aproveitamento é o quarto na lista de piores da história, com 20,83%, empatado com o atual lanterna Avaí. O número supera apenas Paraná em 2018 (20,17%), Náutico em 2013 (17,54%) e América-RN em 2007 (14,91%).

Sem opções, Marquinhos Santos deve fazer apenas uma mudança em relação ao time que mandou a campo contra o Goiás, no empate por 2 a 2, na Arena Condá. Com o zagueiro Douglas suspenso, Maurício Ramos deve atuar ao lado de Rafael Pereira, até porque o experiente Gum sofreu uma fatura no pé e passará por cirurgia.

O atacante Dalberto, recuperado de lesão, e o volante Augusto são as novidades da lista de relacionados. Serão opções para o segundo tempo.