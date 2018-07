Em duelo direto para fugir da degola, Espanyol bate o Rayo e respira No confronto direto para fugir do rebaixamento no Campeonato Espanhol, o Espanyol derrotou o Rayo Vallecano por 2 a 1, nesta segunda-feira, e respirou um pouco na tabela. Em casa, a equipe contou com os gols de Abraham González e Hernán Pérez para levar a melhor. Bebé descontou para os madrilenhos.