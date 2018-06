Em duelo direto por vaga na Liga Europa, Sevilla é goleado pelo Eibar no Espanhol

O Sevilla visitou o Eibar neste sábado e foi atropelado. Em confronto direto na luta por uma vaga na Liga Europa, a equipe da Andaluzia abusou dos erros defensivos e foi derrotada impiedosamente por 5 a 1, em confronto válido pela 22.ª rodada do Campeonato Espanhol.

+ Confira a tabela do Campeonato Espanhol

O resultado acirrou a disputa por uma vaga na Liga Europa. O Sevilla é o sexto colocado, com 33 pontos, e hoje fecha a zona de classificação para o torneio, mas o Eibar se aproximou perigosamente e é o sétimo, com 32. O Celta de Vigo tem 31 pontos, em oitavo, e pode ultrapassar ambos ainda neste sábado.

Como vem fazendo desde que chegou ao Sevilla, o técnico Vincenzo Montella sequer relacionou Paulo Henrique Ganso para a partida. O lateral Guilherme Arana também não foi nem levado para o banco de reservas.

Em meio às oscilações que tem apresentado nesta temporada, o Sevilla entrou em campo desligado e foi atropelado nos primeiros minutos. Kike, logo com um, e Orellana, aos 16, marcaram os primeiros gols. Aos 20, os visitantes contaram com decisão controversa da arbitragem para diminuir, de pênalti, cobrado por Pablo Sarabia.

Parecia que o Sevilla ameaçaria o triunfo do Eibar, mas, novamente, a defesa passou a errar demais e viu Ivan Ramis marcar o terceiro ainda no primeiro tempo, de cabeça. Completamente entregue, os visitantes foram presas fáceis na etapa final. Melhor para o Eibar, que selou a goleada com os gols de Orellana e Arbilla.

Na quarta-feira, o Sevilla volta as atenções para a semifinal da Copa do Rei, já que recebe o Leganés após empatar por 1 a 1 na ida. O Eibar, por sua vez, volta a campo no próximo sábado, pelo Campeonato Espanhol. Curiosamente, vai visitar o mesmo Leganés.