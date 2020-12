Em duelo dos irmãos Inzaghi, Benevento e Lazio ficam no empate pelo Italiano

A partida entre Benevento e Lazio desta quarta-feira, pela 12.ª rodada do Campeonato Italiano, teve um encontro especial. Apesar do 1 a 1 no placar, o destaque do duelo estava nos bancos de reservas. De um lado, Filippo Inzaghi, ex-jogador de 47 anos. Do outro, Simone Inzaghi, também ex-atacante, de 44 anos.

Filippo é técnico do Benevento e marcou seu nome na história do futebol italiano, sendo campeão nacional com a Juventus na temporada 1997/1998 e com o Milan nas temporadas 2003/2004 e 2010/2011. Pela seleção nacional, foi campeão do mundo em 2006. Simone, que hoje é técnico da Lazio, foi campeão italiano com o clube na temporada 1999/2000.

Tirando o fator extracampo, a Lazio foi ao jogo em busca de reverter a incômoda sequência de apenas uma vitória nos cinco compromissos anteriores, somando todas as competições que participa. Recentemente, avançou ao mata-mata da Liga dos Campeões pela primeira vez em 20 anos. E i time de Simone começou agressivo. Primeiro, Luis Alberto acertou uma bola na trave. Em seguida, Ciro Immobile completou cruzamento da direita de primeira, marcando um belíssimo gol para abri o placar.

Aos 45 minutos, no entanto, foi a vez de Filippo comemorar. Após testar o goleiro Pepe Reina, o time da casa contou com gol de Pasquale Schiattarella, que viria a ser expulso nos acréscimos do segundo tempo, para deixar tudo igual.

Com o resultado, o Benevento sobe dois degraus na tabela e chega à 13.ª posição, com 12 pontos. A Lazio, por sua vez, está em sétimo, com 18 pontos. O Milan é quem lidera o Campeonato Italiano, com 27 pontos. Este foi apenas o segundo encontro entre os irmãos Inzaghi como técnicos. O primeiro deles foi em 2018, quando Simone se sobressaiu quando a Lazio venceu o Bologna, então de Filippo.

OUTRO JOGO - O Campeonato Italiano teve apenas mais um jogo nesta terça-feira. Foi o encontro entre Udinese e Crotone, que não saíram do 0 a 0. Com o resultado, a equipe de Údine ficou estacionada na décima colocação com 14 pontos, enquanto os visitantes ainda amargam a lanterna com apenas seis pontos somados.