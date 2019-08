Em duelo entre times do G-4 da Série B, Londrina e Atlético-GO empatam

Em confronto direto da parte de cima da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, Londrina e Atlético-GO ficaram no empate por 1 a 1 no estádio do Café, em Londrina (PR), na noite desta sexta-feira, pela 14ª rodada da competição.

O resultado não foi ideal para nenhum dos dois times, mas ambos seguem dentro do G4. Com 25 pontos, o Atlético é o vice-líder, enquanto o Londrina está em terceiro com 24. No complemento da rodada, apenas o Paraná, com 22 pontos, pode alcançar as duas equipes. O time de Curitiba recebe o lanterna América-MG, no estádio Durival Britto, no sábado.

O primeiro tempo do duelo desta sexta foi movimentado e com um gol para cada lado. O Atlético começou melhor e, depois de algumas chances desperdiçadas, abriu o placar com Pedro Raul, aos 28 minutos, completando de cabeça o cruzamento de Nicolas.

Já nos acréscimos da etapa inicial, o Londrina respondeu com o capitão Germano. O experiente Dagoberto cobrou falta com categoria, a bola bateu na trave e, no rebote, o volante se antecipou à defesa adversária e completou para o gol.

No segundo tempo, o ritmo da partida caiu e a bola ficou mais disputada no meio de campo, com muita marcação de ambas as partes e excesso de faltas. O Londrina foi quem buscou mais o gol e, empurrado pela torcida, tentou até o último minuto, mas não teve a mesma qualidade apresentada no primeiro período do jogo para construir jogadas de ataque.

Nos acréscimos, Germano deu entrada dura em André Luis e os jogadores das duas equipes se desentenderam. Por reclamação, o atacante Dagoberto acabou sendo expulso.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, nas partidas que abrem a 15.ª rodada da Série B. O Atlético recebe o CRB no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), enquanto o Londrina vai ao estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), encarar o América-MG.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 X 1 ATLÉTICO-GO

LONDRINA - Matheus Albino; Raí Ramos, Marcondes, Augusto e Breno; Germano, Bruno Paulista (Luidy) e Higor Leite (Denner); Alisson Safira (Nathan Cachorrão), Anderson Oliveira e Dagoberto. Técnico: Alemão.

ATLÉTICO-GO - Maurício Kozlinski; Reginaldo, Lucas Rocha, Gilvan e Nicolas; André Castro, Pedro Bambu (Nathan), Mike (Gilsinho) e Jorginho; Matheuzinho (André Luis) e Pedro Raul. Técnico: Wagner Lopes.

GOLS - Pedro Raul, aos 28, e Germano, aos 47 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - William Machado Steffen (SC).

CARTÕES AMARELOS - Raí Ramos, Marcondes, Augusto e Germano (Londrina); Nicolas e Gilsinho (Atlético-GO).

CARTÃO VERMELHO - Dagoberto (Londrina).

RENDA - R$ 65.185,00.

PÚBLICO - 5.666 pagantes (6.486 ao total).

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).