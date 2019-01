Em duelo pela vice-liderança do Espanhol, Atlético de Madrid empata com o Sevilla

Em duelo pela vice-liderança do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid manteve o segundo lugar, neste domingo, ao empatar por 1 a 1 com o Sevilla, fora de casa, pela 18ª rodada. O jogo foi muito disputado, nervoso e com várias chances de gols, tendo um resultado final para ser comemorado pelo primeiro colocado Barcelona.

Com o ponto conquistado em Sevilha, o Atlético de Madrid alcançou os 35 pontos, dois a menos do que o Barcelona, que ainda vai jogar nesta rodada. O Sevilla, com 33 pontos, perdeu a chance de assumir a vice-liderança e poderá ser superado na terceira colocação pelo Real Madrid, que também entrará em campo neste domingo.

Por jogar em casa, o Sevilla teve maior iniciativa no ataque. André Silva acertou lindo chute na trave esquerda de Jan Oblak, antes de Ben Yedder abrir o placar, em rápida virada dentro da grande área, aos 37 minutos da etapa inicial. No último lance do primeiro tempo, Antoine Griezmann, em linda cobrança de falta, empatou a partida. O goleiro Tomas Vaclik nem se mexeu.

O segundo tempo também foi intenso. Saul Ñíguez tentou duas vezes pelo Atlético, mas parou em Vaclik. Do lado do Sevilla, Pablo Sanabria também não superou Oblak, enquanto Ben Yedder errou por muito pouco o alvo. Assim, a partida terminou empatada em 1 a 1.

O Atlético de Madrid agora volta as suas atenções para a Copa do Rei, pois na quarta-feira vai visitar o Girona para o duelo de ida das oitavas de final. No dia seguinte, o Sevilla terá pela frente o Athletic Bilbao, também fora de casa.