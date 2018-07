Em duelo sem valor, El Shaarawy lidera vitória do Milan sobre Torino no Italiano O atacante El Shaarawy teve grande atuação e comandou a vitória por 3 a 0 do Milan neste domingo, em um jogo praticamente "amistoso" contra o Torino, no estádio San Siro, em Milão, pela penúltima rodada do Campeonato Italiano. O time da casa, que venceu com autoridade os visitantes, interrompeu um retrospecto de quatro derrotas nas últimas cinco partidas.