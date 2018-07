Em duelo tradicional, Portuguesa bate Juventus na Rua Javari pela Copa Paulista

Um confronto tradicional agitou os quase 4 mil torcedores que compareceram ao estádio da Rua Javari neste domingo, para mais uma partida da Copa Paulista. Pela manhã, a Portuguesa tratou de espantar de vez má fase e venceu por 1 a 0 o duelo diante do Juventus pela 10ª rodada.

Junior Lemos, aos 38 minutos do primeiro tempo, marcou o gol da vitória que levou o time do Canindé aos 20 pontos no Grupo 3, ficando atrás apenas do líder São Caetano, que tem um ponto a mais. O Juventus, por sua vez, estacionou nos 10 pontos.

Ainda pela mesma chave, Portuguesa Santista e Nacional ficaram no 0 a 0 no Ulrico Mursa, em Santos. A equipe de Santos está na lanterna com apenas quatro pontos, enquanto o Nacional é o quarto colocado com 15.

A outra partida da manhã de domingo, fechando a 10ª rodada, foi a vitória do Mirassol por 4 a 2 sobre o Penapolense no José Campos Maia, em Mirassol. Com o resultado, o time da casa chegou a 15 pontos, na terceira colocação do Grupo 1, que tem XV de Piracicaba como líder com 19 pontos, seguido pela Ferroviária, com 18.