Em encontro com Leonardo, Neymar reforça desejo de sair do PSG

O atacante Neymar comunicou ao Paris Saint-Germain nesta segunda-feira a vontade de deixar o clube. Segundo o jornal francês Le Parisien, o atacante se encontrou com o diretor esportivo da equipe francesa, o ex-meia Leonardo, e durante o contato, reforçou o interesse de não prosseguir no time e de se transferir ainda nesta janela de verão do mercado europeu.

Neymar se reapresentou à equipe uma semana depois dos demais jogadores. Enquanto o PSG manifestou publicamente o descontentamento com o atraso, o pai do jogador garantiu que a data já havia sido acordada previamente. No primeiro dia de trabalho, o atacante fez exercícios físicos na academia e não foi o campo junto com os demais companheiros.

Segundo o Le Parisien, Neymar teve uma conversa de poucos minutos com Leonardo. No encontro, o jogador reforçou o interesse de deixar a equipe por se sentir insatisfeito, porém não mencionou para qual clube poderia se transferir. O diálogo entre os dois foi em tom cordial e não teve bronca, apesar da insatisfação pública do PSG com o atacante por ter se reapresentado das férias depois dos demais colegas.

O time francês prometeu tomar medidas disciplinares contra o atraso. Apesar disso e da vontade de sair, Neymar vai continuar o cronograma da pré-temporada com trabalhos físicos. Enquanto isso, o PSG disputa nesta terça-feira um amistoso com o Dínamo Dresden, da Alemanha, em clima de impasse sobre a situação do camisa 10. O Barcelona é um dos clubes interessados na contratação.

Neymar tem mais três anos de contrato com o time francês. No clube desde 2017, o atacante sofreu com duas lesões graves no pé direito nas últimas temporadas, mas ainda assim pode comemorar dois títulos do Campeonato Francês, além de outras conquistas do futebol local.