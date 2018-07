Em enquete de jornal, torcida pede saída de Mourinho da equipe merengue

MADRI - Depois de receber duras críticas da imprensa espanhola no último domingo, quando a mídia do país não perdoou o fato de ter barrado o consagrado goleiro Iker Casillas do posto de titular do Real Madrid na partida contra o Málaga, pelo Campeonato Espanhol, o técnico José Mourinho exibiu estar com a sua popularidade em baixa junto aos torcedores do clube.

Pelo menos é isso o que indicou uma grande enquete realizada pelo jornal Marca, um dos principais da Espanha. A pesquisa, que contou com quase 100 mil votos computados, indicou que 82,2% dos participantes da mesma querem a demissão do comandante do posto de treinador do clube madrilenho.

Promovida no último domingo e publicada nesta segunda-feira pelo Marca, a enquete ajuda a elevar ainda mais a pressão sofrida pelo treinador, que hoje vê o Real 16 pontos atrás do líder Barcelona no Campeonato Espanhol, enquanto já vislumbra um duríssimo confronto com o Manchester United nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo de ida deste mata-mata será no dia 13 de fevereiro, na Espanha, e o de volta está marcado para 5 de março, na Inglaterra.

Barrado por Mourinho do jogo em que o Real caiu por 3 a 2 diante do Málaga, fora de casa, Casillas admitiu surpresa por ter perdido de forma inesperada a posição para o reserva Adán, mas prometeu se empenhar para recuperar a titularidade. Desta forma, ele mostrou humildade, apesar de ter sido eleito pela Fifa o melhor goleiro do mundo nos últimos quatro anos e ser um dos principais ídolos da seleção espanhola há bastante tempo.