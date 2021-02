Em enquete, gol de Everton Ribeiro é eleito o mais bonito do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro ainda tem mais duas rodadas para serem disputadas, mas o gol mais bonito do torneio já foi eleito. Em uma votação promovida pela CBF no perfil do torneio no Twitter, o escolhido foi o gol marcado por Everton Ribeiro pelo Flamengo, em partida contra o Fortaleza, no Maracanã.

No lance, após rebote de finalização de Pedro, Everton Ribeiro aplicou um chapéu no goleiro Felipe Alves e cabeceou a bola para as redes. O lance ocorreu aos cinco minutos da partida disputada em 5 de setembro, vencida pelo Flamengo por 2 a 1.

O perfil do Brasileirão chamou o lance de "balão mágico" e explicou que ele recebeu 51% dos votos. Ganhou, assim, a disputa com Benítez, do Vasco. Em partida diante do Atlético-MG, no Mineirão, ele dominou rebote dado por Réver e deu uma bicicleta para fazer um golaço.

Um outro gol de Everton Ribeiro pelo Flamengo já havia sido escolhido o mais bonito de outra edição do Brasileirão. Foi em 2018, em partida contra o Cruzeiro, quando ele aplicou um drible em Egídio e finalizou no ângulo.