Em ensaio do sorteio da Copa 2014, Brasil cai no grupo de França e Itália

COSTA DO SAUÍPE - No ensaio geral do sorteio da Copa do Mundo realizado nesta quarta-feira na Costa do Sauípe, o Brasil caiu no "supergrupo da morte" ao lado de mais dois campeões do mundo (França e Itália), além da Austrália. A Fifa reuniu nesta quarta os oito ex-jogadores que ajudarão no evento desta sexta para fazer uma simulação do sorteio. As 32 seleções foram divididas nos potes exatamente como pré-estabelecido durante reunião do Comitê Organizador da Copa realizada na terça-feira e os ex-atletas retiraram as bolinhas de acordo com a sequência que rege o sorteio.

No primeiro ato do sorteio, a França foi escolhida para deixar o pote 4 e ir para o 2. O Brasil, então, foi sorteado para o pote X, o que definiu que as duas equipes ficariam no mesmo grupo, o A. Depois, foi definido que a Austrália iria para a mesma chave e depois a Itália. No sorteio das posições das equipes na chave, deu Brasil x França na abertura da Copa.

Os ex-jogadores que representam os oito campeões do mundo e participaram do ensaio são: Cafu (Brasil), Hierro (Espanha), Zidane (França), Gigghia (Uruguai), Mario Kempes (Argentina), Matthäus (Alemanha), Hurst (Inglaterra) e Canavarro (Itália). A Fifa fez questão de promover um ensaio geral com os ex-jogadores para evitar a gafe cometida por Alex Atala durante a escolha dos grupos da Copa das Confederações, em dezembro do ano passado. Por um erro do chef, as equipes foram colocadas em posições diferentes, o que acabou prejudicando Belo Horizonte, que esperava receber seleções de grande porte, mas sediou na primeira fase partidas de equipes como Taiti, México e Nigéria. Atala faltou ao ensaio. Luiz Gleiser, diretor da Globo e da cerimônia do sorteio, demonstrou na última segunda-feira preocupação com a possibilidade de erros no evento. "Vamos ensaiar à exaustão, mas o imponderável sempre aparece", admitiu.

Os grupos sorteados na simulação desta quarta são: A (Brasil, França, Austrália e Itália), B (Uruguai, Nigéria, Estados Unidos e Croácia), C (Argentina, Gana. Costa Rica e Rússia), D (Suíça, Chile, Japão e Grécia), E (Espanha, Costa do Marfim, Coreia do Sul e Inglaterra), F (Colômbia, Camarões, Honduras e Holanda), G (Alemanha, Equador, Irã e Portugal), H (Bélgica, Argélia, México e Bósnia).