Em estreia de Benítez, Real perde da Roma nos pênaltis em amistoso

O técnico Rafa Benítez estreou com um revés no Real Madrid neste sábado. O time espanhol empatou sem gols com a Roma no tempo normal e foi superado nos pênaltis, por 7 a 6, em torneio amistoso disputado em Melbourne, na Austrália. O Real contou com os brasileiros Marcelo, Lucas Silva e Danilo, estreante do dia, além do garoto norueguês Odegaard, de apenas 16 anos.

Em sua estreia no comando da equipe, Benítez não pôde comemorar nenhum gol, apesar de escalar o Real com Cristiano Ronaldo e Gareth Bale. Sem Casillas, que deixou a equipe rumo ao Porto, o time espanhol teve Keylor Navas no gol. A equipe foi escalada com Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane e Marcelo; Modric, Illarramendi e Odegaard; Bale, Cristiano Ronaldo e Jesé.

No decorrer da partida, o novo treinador madrilenho colocou em campo Danilo, Nacho, Pepe, Arbeloa, Lucas Silva, Kroos, Isco, Lucas Vázquez, Cherysev e Benzema. Ele deve seguir fazendo testes no Real na próxima partida válida pelo torneio amistoso, na sexta-feira, contra o Manchester City.

A Roma, por sua vez, também contou com diversos testes na equipe nesta competição pré-temporada. A maior novidade foi o zagueiro Leandro Castán, totalmente recuperado de cirurgia delicada realizada no cérebro, em dezembro. O ex-jogador do Corinthians precisou ser operado para corrigir uma má-formação no cerebelo, denominada cavernoma.

De volta às atividades, Castán começou como titular no amistoso deste sábado, assim como o compatriota Maicon, na lateral direita. Os veteranos Totti, Daniele de Rossi e Ashley Cole reforçaram o time italiano, que teve ainda o marfinense Gervinho.

A disputa em Melbourne foi definida somente na última série de pênaltis. Lucas Vázquez desperdiçou a cobrança do Real, ao parar na defesa do goleiro De Sanctis, e Keita converteu, fechando o placar por 7 a 6.

MANCHESTER CITY

Pelo mesmo torneio amistoso, na Austrália, o Manchester City venceu o Melbourne City, time da casa, por 1 a 0. Samir Nasri marcou o único gol da partida aos 41 minutos do segundo tempo, em um belo voleio da entrada da área.

O City foi escalado com Fernando entre os titulares: Caballero; Maffeo, Kompany, Humphreys, Clichy; Fernando, Touré, Barker, Navas; Nasri e Garcia. Fernandinho não foi relacionado. Durante o jogo, o técnico Manuel Pellegrini testou Horsfield, Zuculini, Evans, Unal, Fofana e Pozo.

Maior reforço da equipe para a próxima temporada, Raheem Sterling desembarcou na Austrália na quinta-feira, mas não entrou em campo neste sábado. O jogador mais caro do futebol inglês, recentemente contratado junto ao Liverpool, deve estrear somente na terça-feira, contra a Roma, novamente em Melbourne.