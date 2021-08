Em estreia de Claudinho, Malcom marca, mas Zenit fica no empate pelo Campeonato Russo

A estreia de Claudinho com a camisa do Zenit não foi com os melhores resultados. O meia campeão olímpico atuou os 90 minutos e viu sua equipe ficar no empate, em 1 a 1, com o Ufa, fora de casa, pela 5ª rodada do Campeonato Russo. Com o resultado, a equipe de São Petersburgo não consegue assumir a ponta e segue na vice-liderança.

Convocado para defender a seleção brasileira principal nos próximos compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em setembro, Claudinho tem ganhado os holofotes do futebol. Com a baixa oferta de jogadores nessa posição, o ex-Red Bull Bragantino tem recebido bastante apoio da torcida, que pedia há algum tempo seu nome na lista de convocados de Tite.

Neste sábado, o Zenit teve atuação razoável no Estádio Neftyanik. A equipe começou com quatro jogadores brasileiros em sua equipe titular, sendo três campeões olímpicos. Douglas Santos, lateral-esquerdo, conquistou o ouro na Rio-2016, enquanto Claudinho e Malcom faturaram o lugar mais alto do pódio no início do mês nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O quarto brasileiro era Wendel, volante ex-Fluminense.

O time de São Petersburgo abriu o placar logo no início do jogo, aos 10 minutos. E quem foi o autor do gol? O mesmo que balançou as redes e decretou a vitória do Brasil na final olímpica diante da Espanha: Malcom. O ex-corintiano recebeu passe pelo alto, em profundidade, no lado direito da grande área. Teve tempo de dominar e bater caprichosamente na saída do goleiro.

Mas o Zenit parou por aí. Mesmo com mais posse de bola (63% a 37%) e finalizações (19 a 12), teve a infelicidade de sofrer o gol de Agalarov, que igualou o marcador para a equipe da capital do Bascortostão. O resultado final não foi o esperado, mas como o torneio ainda está em seu início, as possibilidades do time de Claudinho se recuperar são grandes.

O meia chegou badalado à Rússia. Negociado pelo Red Bull Bragantino por cerca de 15 milhões de euros (R$ 93 milhões aproximadamente), foi anunciado pelo Zenit sendo comparado ao cantor canadense The Weeknd. O brasileiro tem ganhado ainda mais fãs com suas publicações bem-humoradas nas redes sociais.

O próximo compromisso do time de São Petersburgo é em casa, na quinta-feira, diante do forte CSKA Moscou. Em cinco jogos no Campeonato Russo, o Zenit é vice-líder, com 11 pontos, um a menos que o Dínamo Moscou. O CSKA é o quinto colocado, com nove pontos. O Ufa é apenas o 11º, com cinco.