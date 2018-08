Em estreia de reforços, Atlético de Madrid empata amistoso com o Stuttgart

Em mais um dia recheado de amistosos no futebol europeu, o Atlético de Madrid ficou no empate em 1 a 1 com o Stuttgart, na casa do adversário, a Mercedes Benz Arena, na Alemanha. Os dois gols saíram no segundo tempo da partida festiva, que foi marcada para celebrar os 125 anos de fundação do clube alemão.

Daniel Didavi abriu o placar de pênalti para o Stuttgart aos sete minutos da segunda etapa. Pouco tempo depois, Joaquín Muñoz acertou belo arremate de fora da área para empatar a partida. No final do jogo, os alemães tiveram a chance de vencer em outro pênalti, mas a cobrança foi desperdiçada por Erik Thommy para a tristeza dos milhares de torcedores que lotaram o estádio.

Jogadores importante do elenco do Atlético de Madrid, como Godín, Giménez, Filipe Luiz, Diego Costa e Griezmann, não estiveram em campo. Por outro lado, o português Gelson Martins e o francês Thomas Lemar, principais reforços para esta temporada, vestiram a camisa do time espanhol pela primeira vez.

Destaque no Monaco, da França, na última temporada, Lemar foi a contratação mais cara da história do clube madrilenho. Ele foi campeão mundial com a França na Rússia e, apesar de não ter tido muito espaço na campanha vitoriosa na Copa do Mundo, desponta como uma das maiores revelações do futebol francês nos últimos anos.

OUTROS JOGOS - Em outras partidas amistosas neste domingo, o Schalke 04 venceu o Angers por 1 a 0, mesmo placar da vitória do Bayer Leverkusen em cima do Al-Wehda, time do técnico Fabio Carille. O Espanyol derrotou o Burnley por 2 a 0.