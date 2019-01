Em estreia de Son, Coreia do Sul ganha e fica em 1º no grupo da Copa da Ásia

Heung-Min Son jogou pelo Tottenham contra o Manchester United, no último domingo, pelo Campeonato Inglês, viajou na segunda-feira e nesta quarta foi o destaque em campo da Coreia do Sul na vitória sobre a China por 2 a 0, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, na terceira e última rodada do Grupo C da Copa da Ásia.

O atacante do Tottenham teve participação nos dois gols sul-coreanos. Son sofreu o pênalti convertido por Ui-Jo Hwang, aos 14 minutos de jogo, além de cobrar com precisão o escanteio aproveitado de cabeça por Min-Jae Kim, aos 5 da etapa final.

No outro jogo do grupo, o Quirguistão derrotou as Filipinas por 3 a 1, com três belos gols do atacante Vitalij Lux. Stephan Schrock, de falta, diminuiu, em falha do goleiro Kutman Kadyrbekov.

Com estes resultados, a Coreia do Sul ficou com o primeiro lugar do grupo com nove pontos, seguido da China, com seis, e estão nas oitavas de final da competição. O Quirguistão, com três pontos, em terceiro, também se classificou por ter uma das quatro melhores campanhas entre os terceiros colocados.

No Grupo D, Irã e Iraque empataram sem gols e ambos terminaram com sete pontos. Os iranianos, com sete gols de saldo, ficaram com o primeiro lugar.

No outro jogo, o Vietnã bateu o Iêmen por 2 a 0, com gols de Quang Hai Nguyen, em bonita cobrança de falta, e Ngoc Hai Que, de pênalti. Com a vitória, os vietcongues somaram três pontos, em terceiro lugar, e ainda vão ter de esperar os jogos do Grupo E e F, nesta quinta-feira, para saberem se estarão classificados para as oitavas.

Os jogos previstos para esta quinta-feira são: Líbano x Coreia do Norte e Arábia Saudita x Catar, pelo Grupo E, e Japão x Usbequistão e Omã x Turcomenistão, pelo Grupo F.