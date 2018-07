Em estreia na Sul-Americana, Botafogo reencontra Loco Abreu contra Audax Italiano

Embalado pela emocionante conquista do título do Campeonato Carioca no último domingo contra o Vasco, o Botafogo faz sua estreia nesta quinta-feira na Copa Sul-Americana. No estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile, enfrenta o Audax Italiano, que tem em seu elenco alguém que ainda demonstra um enorme carinho pelo clube alvinegro e pela torcida, devidamente devolvido: o atacante uruguaio Sebastián "Loco" Abreu.

Ídolo no Botafogo, Loco Abreu vestiu a camisa alvinegra de 2010 a 2012 e conquistou o título carioca de 2010, quando marcou o gol do título contra o Flamengo cobrando um pênalti com cavadinha - fez o mesmo pela seleção uruguaia no mesmo ano, na Copa do Mundo da África do Sul, contra Gana.

Para a partida, o técnico Alberto Valentim confirmou a presença do lateral-esquerdo Gilson na vaga de Moisés, machucado. Mas optou por fazer mistério sobre quem entrará no lugar do meio-campista Luiz Fernando. "O Gilson é o único jogador que trouxemos para essa posição e por isso vai jogar. No lugar do Luiz, vou esconder".

O treinador tem três opções para a posição: Rodrigo Pimpão, Ezequiel e Leandro Carvalho. Na decisão do Campeonato Carioca contra o Vasco, quando Luiz Fernando se machucou, Alberto Valentim optou pela entrada de Pimpão.

Apesar de o Audax Italiano ser o lanterna do Campeonato Chileno, o treinador acredita que será uma dura partida. "Jogo difícil, muda a chave. Mesmo não estando bem no nacional, eles mudam. Tem a regra do gol fora e temos que tentar o gol aqui para levar vantagem para o Rio", disse o treinador.