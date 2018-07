Em evento sobre a oficialização de Bebeto na Copa de 2014, possível saída de Teixeira da CBF vira assunto principal

RIO - A CBF tentou esfriar nesta quinta-feira os rumores sobre uma possível saída de Ricardo Teixeira da presidência da entidade ao garantir que o dirigente continua na presidência realizando normalmente o seu trabalho. O diretor de comunicação da CBF e também do Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo de 2014, Rodrigo Paiva, deixou claro sua posição de que não há fatos sobre o assunto. Pelo menos não por enquanto.

"Eu trabalho com fatos. E não há fatos, não hgá nada o que dizer (sobre a possível saída de Ricardo Teixeira). Se houvesse alguma coisa, eu anunciaria, como faço sempre para vocês (da imprensa). Hoje eu vim trabalhar normalmente, assim como o presidente veio trabalhar normalmente."

Aventada nos últimos dias, a possibilidade de Ricardo Teixeira de deixar o comando da CBF dominou o evento na sede do comitê, que confirmou a entrada de Bebeto no COL, como membro do conselho de administração, ao lado do também ex-jogador Ronaldo e do próprio presidente da CBF.

Bebeto e Ronaldo estiveram com o presidente na sede do COL, na Barra de Tijuca, e assim como Paiva disseram não ter informações sobre a possibilidade de Teixeira deixar a presidência da CBF. Eles garantiram que o dirigente estaria feliz e dando sequência ao seu trabalho. Assim, a informação oficial continua sendo de que Ricardo Teixeira permanece ocupando a direção da entidade e do COL, mesmo com os rumores sobre sua saída.