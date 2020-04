Em evolução, filho de Raniel deve respirar sem aparelhos em breve

O atacante Raniel e sua família tiveram uma boa notícia. Felipe, o segundo filho do jogador do Santos, tem apresentado evolução no processo de recuperação do seu afogamento em uma piscina e a expectativa dos médicos é para que ele consiga respirar sem o auxílio de aparelhos em breve.

Felipe, de apenas 10 meses, está na UTI após sofrer afogamento em 23 de março. O estado de saúde do bebê chegou a ser considerado grave, mas ele tem evoluído para um quadro mais estável, tendo aberto os olhos pela primeira vez no último sábado.

Neste sábado, então, a assessoria de imprensa de Raniel explicou que o segundo filho do atacante santista tem se alimentado normalmente. E agora há a previsão de que ele consiga respirar sem qualquer auxílio nos próximos dias, embora o comunicado destaque que o processo de recuperação é "lento" e demanda "paciência".

"Felipe vem se recuperando e evoluindo bem, é um processo lento e por isso temos de ter paciência com os quadros clínicos apresentado. Após abrir o olho e se alimentar, nos próximos dias, ao que tudo indica, deve voltar a respirar sem a ajuda dos aparelhos. Reforçamos os pedidos de luz e força para toda a família. #ForçaFelipe", afirma a assessoria de imprensa do jogador.

Em negociação que envolveu a transferência em definitivo de Vitor Bueno ao São Paulo, Raniel chegou ao Santos no início da temporada 2020. O atacante soma dois gols marcados em seis partidas disputadas pelo clube.