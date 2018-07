Em evolução, Fluminense já sonha alto no Brasileirão Com a vitória sobre a Portuguesa no sábado, o Fluminense soma quatro jogos sem derrota no Brasileirão - antes, ganhou do Bahia e empatou com Atlético-MG e Atlético-PR. Por isso mesmo, o sentimento nas Laranjeiras é de que o time está em evolução: saiu do sufoco (chegou aos 26 pontos, em 12º lugar, afastando-se da zona de rebaixamento) e já começa a sonhar alto no campeonato, com a ainda distante chance de conseguir vaga na Libertadores.