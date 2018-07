Em evolução, Palmeiras tem bom teste contra o Figueirense na Série B

SÃO PAULO - As goleadas em casa sobre Oeste e ABC mostraram que o Palmeiras está em evolução, principalmente do meio-campo para a frente. Mas o primeiro grande teste para determinar a evolução da equipe será neste sábado à tarde, em Florianópolis, contra o Figueirense, favorito para ficar com uma das quatro vagas de acesso para a Série A e que tem apenas dois pontos a menos na tabela (18 a 16).

“É um jogo de seis pontos. Eles estão próximos na tabela, têm tradição, são um dos nossos concorrentes diretos e, em seus domínios, são fortes”, disse Gilson Kleina.

Durante a semana, o técnico treinou bastante o posicionamento defensivo para tentar minimizar as falhas das últimas partidas. Embora seja o time menos vazado com apenas quatro gols sofridos, nos últimos dois jogos o setor falhou muito na marcação e saída de bola. Por sorte, os adversários eram não aproveitaram as chances.

Kleina será obrigado a fazer uma mudança no setor. Henrique está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e será substituído por Vilson, que está de volta após quase três meses sem atuar em um jogo oficial. Ele se machucou no dia 21 de abril, na derrota por 2 a 1 para o Ituano, e passou por uma artroscopia no joelho esquerdo. “Perdi um jogador importante, mas teremos a volta do Vilson, o que dá muita confiança”, disse Kleina.

Entrosamento. O restante da equipe é o mesmo dos últimos dois jogos. A ordem é apostar no entrosamento e no toque de bola, que tanto chamou a atenção nos 4 a 1 sobre o ABC. O paraguaio Mendieta continua no banco de reservas até que o treinador se convença de que ele e Valdivia podem começar jogando juntos sem que o meio-campo fique muito frágil na marcação.

Ao lado de Mendieta no banco estará Alan Kardec, que foi relacionado para uma partida pela primeira vez. “Sei que cheguei com a obrigação de fazer gols e espero corresponder. Não estou 100% fisicamente, mas me sinto em condições de ajudar a equipe.” O meia Felipe Menezes não viajou para Santa Catarina porque a comissão técnica avalia que ele ainda precisa melhorar a condição física.

No Figueirense, o técnico Adilson Batista faz mistério sobre a escalação. O time ganhou os últimos dois jogos tendo reservas como destaques, e por isso ele pode escalá-los. O atacante Ricardo Bueno, ex-Palmeiras, é uma das armas da equipe. Ele fez quatro gols em duas partidas.

FIGUEIRENSE - Tiago Volpi; André Rocha, Thiego, Bruno Pires e Wellington Saci; Nem, Dener, Maylson e Ricardinho; Ricardo Bueno e Rafael Costa. Técnico: Adilson Batista.

PALMEIRAS - Fernando Prass; Luís Felipe, Vilson, André Luiz e Juninho; Márcio Araújo, Charles, Wesley e Valdivia; Leandro e Vinícius. Técnico: Gilson Kleina.

Árbitro - Marcos André G. da Penha (ES); Horário - 16h20; TV - Globo e Band; Local - Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).