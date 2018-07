Em fase artilheira, Mendieta faz torcida 'esquecer' ausência de Valdivia

SÃO PAULO - O setor de criação do Palmeiras continua com sotaque castelhano. O chileno Valdivia, machucado, deixou a missão com o paraguaio Mendieta, que não tem decepcionado e nos dois últimos jogos conseguiu marcar gols. Nesta quarta-feira, contra o Atlético-PR, pela Copa do Brasil, o articulador do time tem outra chance de comprovar a boa fase.

No confronto que marca a estreia do Palmeiras na competição o camisa 8 deverá ter mais opções para distribuir passes, pois o técnico Gilson Kleina escalou a equipe com três atacantes - Leandro, Ananias e Alan Kardec - em vez de dois. Embora a função primordial de Mendieta seja dar assistência, ele tem sido decisivo como goleador.

Com nove jogos pelo clube, o primeiro gol dele foi contra o Joinville, na semana passada, na vitória por 1 a 0. Dias depois, no último sábado, o paraguaio chutou de fora da área para igualar o placar em 2 a 2 com o Paysandu após o Palmeiras ter levados os dois primeiros gols.

Diante do Atlético-PR, nesta quarta-feira, o camisa 8 novamente ganha chance entre os titulares e tem o papel de fazer o time - e a torcida - menos dependente da presença do chileno Valdivia.