Em fase de recuperação, Bernard faz treino físico no Atlético-MG

BELO HORIZONTE - O meia Bernard ficou mais próximo de retornar ao Atlético Mineiro nesta quarta-feira. Em recuperação de uma lesão na panturrilha, o jogador está em fase de transição para a preparação física. Assim, pode ter condições de reforçar a equipe no clássico contra o Cruzeiro, em Sete Lagoas, no dia 8 de abril, pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro.

Bernard se contundiu ainda no início da temporada, poucos dias antes do carnaval. Em 2012, o meia foi titular nas três primeiras partidas do Atlético-MG no torneio estadual e marcou os seus dois primeiros gols como profissional. Desde então, porém, está afastado do time.

Além da boa notícia a respeito de Bernard, o Atlético-MG realizou nesta manhã um treinamento técnico de posse de bola na Cidade do Galo. A atividade fez parte da preparação para o duelo com o Uberaba, domingo, fora de casa, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. Com oito vitórias e 100% de aproveitamento, o time lidera o torneio com 24 pontos.